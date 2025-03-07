“Kıbrıs sorununun çözümü için ortak mücadelemiz devam edecek…”

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, DAÜ-SEN ve KOOP-SEN’in kadın bürolarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptıkları ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü için ortak mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Sendikaların kadın büroları temsilcileri 6 ve 7 Mart günlerinde, adamızın kuzeyinde ve güneyinde örgütlü oldukları çeşitli işyerlerindeki kadın emekçileri ziyaret ederek ortak toplantılar yaptılar, karanfiller dağıttılar ve birlikte barış mesajı verdiler. 17-18 Mart Cenevre zirvesi öncesinde iki toplum liderini barış için çaba göstermeye davet eden kadınların ortak açıklamasında şöyle denildi:

“Biz, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçi kadınlar olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anarken, tamamen insani evrensel ideallere ve değerlere inanan ve bunlar için mücadele eden tüm kadınlara Barış-Yeniden Birleşme-Toplumsal Adalet ve Eşitlik mesajı gönderiyoruz.

8 Mart’ta bu yıl da Kıbrıs'ta ve dünyanın dört bir yanında emekçi kadınlar güç merkezlerinin yayılmacı eğilimleri ve neoliberal politikalarıyla karşı karşıya bulunuyorlar. Sadece toplumsal eşitsizlikleri ve cinsiyet ayrımcılıklarını keskinleştirmekle kalmayan, aynı zamanda insanlığın geleceğini de ciddi şekilde tehlikeye atan politikalarla karşı karşıya bulunuyorlar.

Güç merkezleri enerji kaynakları ve küresel zenginlik üzerindeki kontrolleri için giderek artan saldırganlıkları ve yol açtıkları gerginliklerle uluslararası hukukun her ilkesini açıkça ihlal ediyor, sürekli olarak insani krizler yaratıyor ve milyonlarca insanı yerinden yurdundan edip mülteciliğe, yoksulluğa ve göçe zorluyorlar. Bu durumun ilk mağdurları da kadınlar ve çocuklardır.

Bu vesileyle Filistin kadınlarına dayanışma mesajı gönderiyor, Filistin halkına yönelik soykırımı kınıyor ve Filistin halkının BM kararları temelinde bağımsız bir devlete sahip olma hakkını destekliyoruz. ABD Başkanı'nın Filistinlileri diğer Arap ülkelerine yerleştirme önerisi bu hakkın açık bir ihlalidir ve İsrail'in Filistin halkına karşı etnik temizlik planlarına hizmet etmektedir.

Ortadoğu bölgesindeki durum Kıbrıs sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğini bir kez daha teyit etmektedir. Mevcut statüko istikrar ve güvenliği sağlamadığı gibi aynı zamanda bölgemiz ve vatanımız açısından tehlikeleri de arttırmaktadır.

Biz, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçi kadınlar olarak, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için mücadelemizi sürdürüyoruz ve bu vesileyle, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler tarafından belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon için üzerinde mutabakata varılan çözüm zeminine ve hepimizin çalışma, sosyal, siyasal ve insan haklarını güvence altına alacak bir çözüme bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde iki lidere bu doğrultuda daha yoğun çalışmaları yönünde güçlü bir mesaj gönderiyoruz.

Vatanımızın yeniden birleşmesi ve halkımızın barış içerisinde bir arada yaşaması bizim ortak vizyonumuzdur ve bu amaç uğruna mücadeleyi sürdüreceğiz. Aynı zamanda önümüzdeki çok katmanlı sorunlara ve zorluklara karşı koyarak, çalışan kadınların daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için mücadeleye devam edeceğiz.

Eşitsizlikler, ayrımcılıklar, şiddet, yetersiz sosyal politika ve bakım altyapılarının eksikliği, pahalılık, konut edinme zorluğu, düşük ücretler, yasaların ve toplu sözleşmelerin öngördüğü hakların ihlali Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçi kadınlar olarak karşı karşıya olduğumuz sorunlardan bazılarıdır. Neoliberal politikaların ve saldırıların yol açtığı bu ortak sorunlar sınıfsal işbirliği ve dayanışmanın gerekliliğini göstermektedir ve vatanımızın yeniden birleşmesiyle mücadelelerimizde daha başarılı olabileceğiz.

Bu koşullar altında bu yıl da Dünya Kadınlar Günü'nü ortak eylemlerle anıyor, New York’un kadın dokumacılarının mücadelesinin mesajlarını Kıbrıs'ın dört bir yanındaki emekçi kadınlara iletiyoruz. Aynı zamanda Kıbrıs’ın tüm kadınlarını barışın hâkim olması için, yurdumuzun yeniden birleşmesini sağlayacak çözüme ulaşılması için, sosyal adalet ve eşitlik için mücadelemizi ve ortak eylemlerimizi yoğunlaştırmaya çağırıyoruz.

Doğru ve adil olan için mücadele eden tüm öncü kadınları onore etmenin en iyi yolu bizce budur.”