Kıbrıs sorunu konuşuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham'ı kabul etti.

Görüşmede Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da hazır bulundu. Parti Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede, bölgesel gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs sorunu ve Mart ayında gerçekleşmesi öngörülen gayri resmi genişletilmiş toplantıya ilişkin verimli istişarelerde bulunuldu.