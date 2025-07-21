“Kıbrıs Rum tarafı federasyonda ısrarcı olmalı”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununda şu an koşulların uygun olmadığını söyledi.

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, 20 Temmuz’un yıl dönümünde hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Rum tarafının her zaman hazır olması gerektiğini” söylediğini yazdılar.

Haber göre Stefanu; “Şimdi zamanı değil, koşullar hazır değil, bu yüzden, çıkmazın aşılması için hem Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) görüşmeye hem de BM Genel Sekreterinin olmasını istediği her şeye hazır olmalıyız” şeklinde konuştu.

New York’taki zirvenin sonuçlarının beklenen bir şey olduğunu da ifade eden Stefanu, GYÖ’lerde daha fazla ilerleme sağlanması, Kıbrıs Rum tarafının da iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünde ısrarcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.