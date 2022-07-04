Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu’ndan yeni klip: “Vaporum Üç Borulu”

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) Otello Çoksesli Korosu, “Otello’nun Rüyası” adlı albümde yer alan “Vaporum Üç Borulu” isimli türküye yeni bir klip çekti.

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, ‘’Vaporum Üç Borulu’’ isimli Limasol bölgesi türküsüne Gazimağusa’nın tarihi mekanlarında, tarihe kısa bir yolculuk yapılarak çekilen klipte, 1930’lu yıllarda gurbete giden gemicilerin hayatına bir gönderme yapılıyor.

Klip çekimleri, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından desteklendi.

Açıklamada, Kıbrıslı edebiyatçı Prof. Dr. Şevket Öznur’un “Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri” kitabı referans alınarak, buradan elde edilen bilgilerle bu türkünün bir gurbet türküsü olması sebebiyle, o dönemin gurbet hayatına gönderme yapıldığı belirtildi.

Yönetmenliğini Mustafa Benter ile Ahmet Nazım Benter’in yaptığı klipte, senaryo ve koreografi Adem Öksüzoğlu’na ait.

Kıbrıs Halk Türkülerini çoksesli olarak seslendiren Otello Çoksesli Korosu, albümün diğer eserlerine de konularına göre klipler çekmeyi planlıyor.

“Vaporum Üç Borulu” türküsünün koro düzenlemesini besteci ve Obua sanatçısı Oskay Hoca yaparken, piyano eşliğini Atakan Sarı yaptı.

Koro ses kayıtları, On Air Records ses kayıt stüdyolarında İnanç Eyüboğlu tarafından kaydedildi. Otello Çoksesli Korosu’nun şefliklerini Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yürütüyor.