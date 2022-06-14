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Kıbrıs Meteoroloji Dairesi'nden şiddetli fırtına uyarısı

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi'nden şiddetli fırtına uyarısı

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bugün ülkede şiddetli fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bugün ülkede şiddetli fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Güneydeki kaynaklara göre, özellikle sabah 11.00-19.00 saatleri arasında beklenen fırtına konusunda sarı alarm yayımladı.

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, dolu yağışının muhtemel olmakla birlikte yağış yoğunluğunun saatte 35-50 milimetre olmasının beklendiğini açıkladı.

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