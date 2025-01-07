“Kıbrıs meselesiyle ilgili genişletilmiş toplantı Mart ayında yapılacak”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodoulidis, Ekim ayında New York'ta mutabakata varıldığı üzere, Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş bir toplantının Mart ayında yapılacağını belirterek, konuyla ilgili gayri resmi olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Somut gelişmelerin gerçekleşmesi için hazırlık çalışmaları olduğunu söyleyen Hristodoulidis, “Tamamen hazırız ve tekrar ediyorum, somut olumlu sonuçlar almayı umuyorum” dedi. Zamanın geçmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmadığını, her gün yaşanan yeni oldubittiler yarattığını söyleyen Hristodoulidis, "Bir yandan mutluyum çünkü kendi girişimlerimiz Kıbrıs sorununa yeni bir hareketlilik kazandırdı ve Mart ayında, baharda yeni bir hareketliliğin, anlamlı görüşmelerin kesintiye uğradığı yerden yeniden başlamasına yol açmasını umuyorum" dedi. (RIK Türkçe)