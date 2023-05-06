“Kıbrıs kültürünün kaybolmaması için böyle bir karar aldım”
Sevda Adak 2017 yılından beridir Sevda Keser Gıda Ticaret adı altında Alayköy’de bulunan dükkanında Kıbrıs kültürüne ait yiyecekleri üretiyor…
A+A-
Batuhan BORAKAN
Üniversite eğitimi gastronomi üzerine tamamlayan Adak, “Kıbrıs kültürünün kaybolmaması için böyle bir karar aldım” diyor.
Adak, işinin gıda olduğundan dolayı oldukça zor olduğunu belirterek, “insanları ürettiğim şeyleri yerken mutlu görmekten, mutlu oluyorum” şeklinde konuşuyor.
“Ekonomik zorluklara rağmen ayakta kalmaya çabalıyoruz” diyen Adak, “müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde ayakta kalmak için daha çok çaba gösteriyoruz” dedi.
Adak, hedefinin Kıbrıs kültürünü daha çok insana yaymak için Lefkoşa’da bir dükkan açmak olduğunu ifade ediyor.
Bu haber toplam 277 defa okunmuştur
Etiketler : BİR İNSAN BİR ÖYKÜ, sevda adak