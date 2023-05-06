Batuhan BORAKAN

Üniversite eğitimi gastronomi üzerine tamamlayan Adak, “Kıbrıs kültürünün kaybolmaması için böyle bir karar aldım” diyor.

Adak, işinin gıda olduğundan dolayı oldukça zor olduğunu belirterek, “insanları ürettiğim şeyleri yerken mutlu görmekten, mutlu oluyorum” şeklinde konuşuyor.

“Ekonomik zorluklara rağmen ayakta kalmaya çabalıyoruz” diyen Adak, “müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde ayakta kalmak için daha çok çaba gösteriyoruz” dedi.

Adak, hedefinin Kıbrıs kültürünü daha çok insana yaymak için Lefkoşa’da bir dükkan açmak olduğunu ifade ediyor.