Kıbrıs İpek Koza Festivali cuma günü Bellapais Köy Meydanı’nda başlıyor

Girne Belediyesi’nin Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi ile iş birliğinde düzenlediği 21’inci Kıbrıs İpek Koza Festivali cuma günü başlıyor.

Belediye'den verilen bilgiye göre, ipek koza üretimine dikkat çekmek ve bölgenin kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen festival, Bellapais Köy Meydanı’nda yer alacak.

Üç gün sürecek saat 10.00’da stantların açılmasıyla başlayacak. Festivalin resmi açılışı, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

Sergiler, dans gösterileri, konserler, bilgilenirici sunumlar, kitap tanıtımı ve atölye çalışmalarının yer alacağı festival boyunca her gün ziyaretçilere yapılacak çekilişle dut fidanı dağıtılacak. Kurulacak stantlarda el emeği ve yerel ürünler de satılacak.