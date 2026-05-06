“Basın örgütleri görüş vermedi iddiası gerçeği yansıtmıyor”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) Başkanı Hasan Esendağlı’nın Kanal T’de katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği ifadeleri “hayretle” takip ettiklerini açıkladı. Sendika, söz konusu açıklamaların, kamuya mal olmuş kişilerin mahkemeye çıkarılması sonrası yapılan haberlerle ilgili gazetecilere yönelik kısıtlamalar ve hapis cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası bağlamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

“İfadeler gerçeği yansıtmıyor”

Basın-Sen, yaptığı açıklamada, “Sayın Esendağlı’nın, basın örgütlerinin komite sürecinde görüş belirtmediği yönündeki ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer vererek, sürece aktif katılım sağladıklarını vurguladı.

Sendika, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü komite sürecine dahil olabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, “Basın Emekçileri Sendikası, sendika başkanı Ali Kişmir ve sendika avukatı Cansu Nazlı ile birlikte... ısrarla girişimde bulunmuş, toplamda 3 kez toplantılara katılmış ve diğer konuların yanında Masumiyet Karinesi ile ilgili de görüşlerini komitede açık biçimde dile getirmiştir” dedi.

Açıklamada ayrıca, sendikanın tüm davet edilen toplantılara katıldığı ve kamuoyu önünde savunduğu görüşlerin tamamını komite kayıtlarına geçirdiği ifade edilerek, “İlgili tutanaklar Meclis kayıtlarında açık şekilde bulunmaktadır” denildi.

“Esendağlı’nın da toplantıda yer alması iddiaları daha vahim kılıyor”

Basın-Sen, söz konusu toplantılardan birinde Hasan Esendağlı’nın da bizzat yer aldığını hatırlatarak, bu durumun ortaya atılan iddiaları daha da ciddi hale getirdiğini belirtti. Açıklamada, “Üstelik bu toplantıların birinde Sayın Hasan Esendağlı’nın da bizzat yer almış olması, bugün ortaya atılan iddiaları daha da vahim hale getirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Aynı süreçte KTBB’nin de temsil edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni 2 kez de Baro Konseyi Üyesi Avukat Cemre İpçiler’in temsil ettiğini kamuoyuna bildirmek isteriz” denildi.

Medya Etik Kurulu da sürece katkı sundu

Basın-Sen, yalnızca kendi sendikalarının değil, diğer medya temsilcilerinin de sürece dahil olduğunu belirtti. Açıklamada, “Medya Etik Kurulu Başkanı Sayın Aysu Basri Akter ve Kurul Üyesi Nezire Gürkan da bir komite toplantısına katılarak kurulun görüşlerini, Gazetecilik Etik İlkeleri’ni ve detaylı değerlendirme metnini komiteyle paylaşmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bu görüşlerin de komite tutanaklarında yer aldığına dikkat çekilerek, “Bu konuşmaların tamamına da komite tutanaklarından ulaşılması mümkündür” denildi.

“Bu söylem açık bir dezenformasyondur”

Sendika, tüm kayıtlar ortadayken “basın örgütleri görüş vermedi” şeklindeki ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Dolayısıyla, tüm kayıtlar ortadayken ‘basın örgütleri görüş vermedi’ şeklinde bir söylem geliştirilmesi açık bir dezenformasyondur” değerlendirmesinde bulundu.

Basın örgütlerinin süreç boyunca ortaya koyduğu itirazların görmezden gelinmeye çalışıldığını savunan açıklamada, bunun “yaratılan toplumsal tepkinin sorumluluğunu başka kesimlere yıkma çabası” olduğu ifade edildi.

“Basın örgütleri sessiz kalmış gibi bir algı yaratılması kabul edilemezdir”

Basın-Sen, 22 Nisan tarihinde yaptığı açıklamayı da hatırlatarak, o tarihte gerçekleştirilecek komite toplantısına davet edilmediklerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti. Buna rağmen bugün gelinen noktada farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden sendika, “Buna rağmen bugün gelinen noktada, sanki basın örgütleri sessiz kalmış gibi bir algı yaratılması kabul edilemezdir” dedi.

Açıklamanın sonunda Basın-Sen, tüm kesimlerin görüşlerini özgürce ifade etme hakkına sahip olduğunu vurgularken, bu süreçte yapılan açıklamalarda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

“Kurum yetkililerinin ağzından ne çıktığına dikkat etmesi gerekiyor”

Sendika, “Elbette Baro ve tüm kesimler kendilerini özgürce ifade edecek. Ancak bunu yaparken kurum yetkililerimizin ağzından ne çıktığına dikkat etmeleri ve başka örgütler üzerinden kendilerini aklamaya çalışmamaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Basın-Sen, KTBB Başkanı Hasan Esendağlı ve Barolar Birliği’nden cezai bir yaptırım beklentisi olmadığını belirterek, “Beklentimiz sadece bir düzeltme yaparak kamuoyuna doğru bilgiyi sunmasıdır” çağrısında bulundu.