Luna Tülay Art Home atölye karma sergisi 19 Mayıs’ta açılıyor.

Katılımcılar; Alya Togay, Ayşe Uluca, Çınar Recaioğlu, Deniz Koç, Durusu Uyar, Elay Orhunöz, Gaye Azizoğlu, Havva Deygin, Masal Ardağı, Melin Ala, Melin Toyer, Mila Togay, Naz Öztunç, Nil Soykara,Pembe Güneşer eserleri ile sergiye katılacak.

Sergi, Luna Tülay Art Home kurucusu ressam, sanat eğitmeni Tülay Okan’ın atölyesinde eğitim gören her katılımcının, kendilerine özgü yaklaşımlarını keşfetmelerine ve geliştirmelerine özen gösterdiği bir süreci gözler önüne seriyor.

Bellapais Manastırı’nın etkileyici atmosferi ve İpek Recaioğlu’nun estetik dokunuşları ile bütünleşen; 50’den fazla eserden oluşan sergi, 21 Mayıs mesai bitimine kadar ziyaret edilebilecek.