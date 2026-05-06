“Ödemeler derhal yapılmazsa, taşımacılık durur”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığı sektöründe dört aydır ödeme yapılmadığı gerekçesiyle başlattığı süresiz grev kapsamında Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

60’a yakın otobüsün katıldığı eylemde sendika temsilcileri, hak ettikleri ödemelerin yapılmadığını belirterek Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya çağrıda bulundu. Sendika temsilcileri, “Lütuf değil hakkımızı istiyoruz. Sadaka değil hak istiyoruz” ifadelerini kullanarak, yaşanan mağduriyetin sorumlusunun hükümet olduğunu vurguladı.

“Ödeme yapılmazsa taşımacılık duracak”

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, ödemelerin yapılmaması halinde taşımacılığın duracağını ve okulların etkileneceğini söyledi.

Kar-İş tarafından yapılan açıklamada, okul taşımacılığı yapan emekçilerin aylardır alın teri dökmesine rağmen dört aydır hak ettiği ücretleri alamadığı ifade edildi. “Dört ay sabır değil, dört ay zulümdür” denilen açıklamada, kamuoyuna gerçek dışı açıklamalar yapıldığı belirtildi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya seslenilen açıklamada, 1 Mayıs’ta yapılan ek mesai ödemesi açıklamasının “lütuf gibi sunulduğu” kaydedilerek “Geciken hak, gasp edilmiş haktır. Lütuf değil, alın teri” ifadeleri kullanıldı.

“Biz dilenmiyoruz, biz sadaka istemiyoruz, biz hakkımız olanı istiyoruz” denilen açıklamada, emeğin küçümsendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, sorunun yalnızca Maliye Bakanlığı ile sınırlı olmadığı belirtilerek tüm Bakanlar Kurulu’na çağrı yapıldı.

“Çocukların geleceği siyasete kurban edilemez”

Kar-İş, toplu taşıma kullanan binlerce çocuğun yaşanan süreçten etkilendiğini belirterek, “Çocukların geleceği siyasete kurban edilemez” ifadelerine yer verdi. Mücadelenin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda vicdani bir mesele olduğu kaydedildi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu açıklamasında, ödemelerin derhal yapılmaması halinde taşımacılığın duracağını, okulların etkileneceğini ve ülke düzeninin aksayacağını söyledi. “Durursak hayat durur. Bu sistem emeğin omzunda” diyen Topaloğlu, yaşanacakların sorumlusunun süreci yönetemeyenler olacağını ifade etti.

Hükümete “Oyalama değil, ödeme. Söz değil, icraat” çağrısı yapılan açıklamada, emeğin karşılığının verilmemesi halinde sürecin siyasi sonuçları olacağı vurgulandı. “Oyun bitti, yalan bitti, sabır bitti” ifadelerinin kullanıldığı açıklama, “Hakkımızı alacağız” denildi.