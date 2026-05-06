DAB, bölge işletmelerine gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verdi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin “Sağlıklı toplum, güvenli gıdayla başlar” sloganıyla halk sağlığının korunması ve işletmelerde hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla bölgede faaliyet gösteren sektörlere yönelik düzenlediği kapsamlı eğitim programı tamamlandı.

Gıda üretim ve satış noktalarından hizmet sektörüne kadar geniş bir kesimi kapsayan eğitimlerle, hem yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini hem de toplum sağlığının güvence altına alınmasını hedeflendi.

Eğitime toplam 104 iş yerinden 235 kişi katıldı.

Eğitimlerden birine Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler de konuk oldu. İşletme sahiplerine ve personellerine katılımları için teşekkür eden Karavezirler, halk sağlığının korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak işletme sahiplerinin bu konudaki duyarlılığının önemine değindi.

Eğitim sürecini değerlendiren Kıdemli Gıda Güvenliği Uzmanı Dr. Hüseyin Değirmenci de, halk sağlığının korunması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gıda güvenliği, hijyen ve sıhhi müesseselere yönelik verilen kapsamlı eğitim programının çok yararlı geçtiğini söyledi.

Değirmenci, eğitimlerde, işletmelerin faaliyet alanlarına göre sektöre özgü uygulamalarının ele alındığını, her sektörün kendi yapısına uygun kritik kontrol noktalarının detaylı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Eğitim programlarında hijyen kuralları, gıda güvenliği uygulamaları, yasal yükümlülükler ve sektör bazlı risklerin önlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldığını ifade eden Değirmenci, sektör çalışanlarından gelen talep doğrultusunda “izlenebilirlik” konusunda da özel eğitim organizasyonu gerçekleştirildiğini, ürün takibi ve kayıt sistemlerinin öneminin katılımcılara detaylı şekilde aktarıldığını kaydetti.

Eğitimlerin sonunda katılım sağlayan personele sertifikaları takdim edildi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi tarafından Gıda Güvenliği ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Değirmenci tarafından hazırlanan “Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda Güvenliği ve Hijyen Kılavuzu”u adlı kitapçık dağıtıldı.