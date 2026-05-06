“İnsan hakları ve ifade özgürlüğü için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nda yaptığı değişikliğe ret oyu verdiğini belirterek konuyla ilgili açıklama yaptı.

“CTP, halkımızın ve gazetecilerin ifade özgürlüğü için mücadeleye dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam edecek” denilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi, dün olduğu gibi bugün de evrensel hukuktan, insan haklarından, adaletten ve şeffaflıktan yanadır. CTP’nin basın, ifade ve düşünce özgürlüğü mücadelesi ise tarihi kadar köklüdür.

Cumhuriyetçi Türk Partisi; gazetecilerin askeri mahkemelerde yargılanmasının önüne geçilmesinden, Basın Kartı Komisyonu’nun sivile devredilmesine, Basın İş Yasası’na kadar pek çok demokratik düzenlemeye ve basın özgürlüğünü güçlendiren kararlara imza atmıştır. Gazetecilerin ceza mahkemesi önüne çıkmaması adına yasalar önermiş, getirilen yasa tasarılarına örgütlerle birlikte karşı durmuş, hukuki destek vermiş ve eylemler yapmış, paydaşlarla sürekli istişare etmiştir, etmeye de devam edecektir.

‘Toplumun demokratik denetim hakkı kapsamında değişiklik olmalı’

Hükümetin önceki gün Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nda yaptığı değişikliğe Meclis Genel Kurulu’nda ret oyu veren Cumhuriyetçi Türk Partisi, Genel Kurul öncesinde ve sırasında “kamuya mal olmuş kişiler ile seçilmiş veya atanmış kamu görevlilerinin, kendi görevleriyle ilgili meselelerde bir suç işlemiş olmaları halinde ve toplumun demokratik denetim hakkı kapsamında açık isim ve görüntülerinin basın tarafından paylaşılmasının suç olmaktan çıkarılması” önerisini genel kurul gündemine getirmiş ve yasanın bu maddesinde değişiklik önermiştir.

CTP’nin komite aşamasında, birbirine bağlı olması nedeniyle 7 yasayı olumlu değerlendirmesi, Ağır Ceza Mahkemeleri’nin sayısının ve yargıç sayısının arttırılması; sanıkların yargılama öncesinde emare ve ifadelere sahip olması, 1999 yılından bugüne bir suç soruşturması veya kovuşturması gereği teminat şartıyla bekletilen ve yıllardır davası gelmemesi nedeniyle ciddi mağduriyet yaşayan 11 bin 324 kişiyle ilgili teminat süresinin kurala bağlanması, dar gelirlilere avukat atanması hakkı ve hızlı ve adil yargılama ilkeleriyle sınırlı olmuştur.

‘Cumhuriyetçi Türk Partisi yasanın tümüne RET oyu kullanmıştır’

CTP, yasa değişikliğindeki bu olumlu unsurlara rağmen; “kamuya mal olmuş kişiler ile seçilmiş veya atanmış kamu görevlilerinin, kendi görevleriyle ilgili meselelerde bir suç işlemiş olmaları halinde ve toplumun demokratik denetim hakkı kapsamında açık isim ve görüntülerinin basın tarafından paylaşılmasının suç olmaktan çıkarılması” yönündeki değişiklik önerisini kabul etmeyerek, yasanın olumlu yönlerinin dengesini kaçırdığı için yasanın tümüne ret oyu kullanmıştır.

‘Yeni dönemde meslek örgütleriyle iş birliği içerisinde değişiklikler yapılacaktır’

CTP, halkımızın ve gazetecilerin ifade özgürlüğü için mücadeleye dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam edecek; yeni dönemde meslek örgütleriyle iş birliği içerisinde, bu alandaki tüm yasalarda gerekli demokratik düzenlemeleri, değişiklikleri ve yenilikleri yapacaktır.”