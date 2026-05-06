Yazar İmren Aytaçoğlu’nun “Eylül ve İpek Kozasının Sırrı” adlı kitabı okurlarla buluştu

Yapılan açıklamaya göre, Dehan Matbaa tarafından nisan ayında yayımlanan kitapta, Eylül, kardeşi Çağla ve arkadaşları Aral’ın ipek böceklerinin yaşam döngüsünü keşfetme süreci anlatılıyor.

Kıbrıs’ın kültürel unsurlarını çocuk edebiyatıyla buluşturan serinin önceki kitaplarında zeytin ağacı, hellim üretimi ve dayanışma temaları işlenirken, son kitapta doğa, sabır ve birlikte öğrenme konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Aytaçoğlu’nun 21. Kıbrıs İpek Koza Festivali kapsamında pazar günü saat 11.00’de Beylerbeyi (Bellapais) Köy Meydanı’nda çocuklarla bir araya geleceği, kitabın hikâyesinin anlatılacağı imza etkinliğinin ise saat 15.00’e kadar süreceği kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri için uygun bulunan kitap, Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Galeri Kültür ve Deniz Plaza şubelerinde satışa sunuldu.