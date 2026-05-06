“Bir ortak yol mutlaka bulunacak”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş), öğrenci taşımacılığı sektöründe dört aydır ödeme yapılmadığı gerekçesiyle başlattığı süresiz grev kapsamında Maliye Bakanlığı önünde düzenlediği eylem sırasında Maliye Bakanı Özdemir Berova, eylemcilerin yanına inerek açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova:

“Bir orak yol mutlaka bulunacak”

Taşımacıların yaşadığı sıkıntılara değinen Berova, “Taşımacıların sorunları bizim de sorunumuzdur. Ben 2013 yılından beri siyasetteyim. 2 dönem de Eğitim Bakanı olarak görev yaptım. Her dönem maalesef böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Bizim hükümet olarak esas görevimiz ise sorunları çözmektir” ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümü için adım attıklarını belirten Berova, ilgili birimlerle kapsamlı bir çalışma yapılacağını öne sürerek, “İlgili daire müdürlerimizi bakanlığa çağırdım. Taşımacı arkadaşlarımızla görüşüp bütün sorunları masaya yatıracağız. Aksaklıklar neden kaynaklanıyor ve sözleşmeler neden yapılamadı? İşletme izinleri neden alınamadı? Tüm bu sorular ışığında her konuşacağız” dedi.

Berova, sorunun çözümü için iki aşamalı bir plan hazırlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İki aşamalı bir çözüm planı yapacağız. Birincisi, bu yıl içerisinde oluşan sorunu bir şekilde çözeceğiz. İkinci olarak da gelecek yıllardan itibaren bu konuda daha sistemli bir yapı oluşturulabilmesi için bir ekip kuracağız. Temmuz ayından itibaren faaliyette olacak bu ekibin içerisinde taşımacılar, maliye teftişçileri, teknik ekipler ve Trafik Dairesi yetkileri olacak. Bu sorunların minimalize edilmesi için konuşacağız. Esas olan karmaşık problemleri çözebilecek kapasiteye ulaşabilmektir. Bir orak yol mutlaka bulunacaktır. Bulunmaması için hiçbir neden yoktur.”

Ödemelere ilişkin de bilgi veren Berova, “Hak edişlerle ilgili hazır olan dosyaları bekletmiyoruz. Kontrolden geçen ve evrakı tam olan tüm dosyaları ödedik. Kamu maliyesinde bekleyen herhangi bir dosya yok. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL’nin üzerinde bir ödeme yapıldı” açıklamasında bulundu.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu:

“Bakanlıklar arasındaki koordinasyon eksikliği taşımacının sorunu değil”

Berova’nın açıklamalarının ardından Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu da kısa bir değerlendirme yaptı. Topaloğlu, sürecin iki bakanlık arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığına vurgu yaparak, “Taşımacıların ilgili evrakları Ekim ayının başında Eğitim Bakanlığı’na, oradan da Maliye Bakanlığı’na gelmektedir. İki bakanlığın arasında koordinasyon eksikliği var. Fakat bu taşımacının sorunu değildir. Yetkili bakanlıkların bu durumu koordine etmesi lazım” dedi.

Eksik evrak iddialarına da değinen Topaloğlu, “Eksik evrak diyorlar ama taşıma izni olmayan toplu taşımacılık yapamaz. Bu doğrultuda Kar-İş’e de üye olamaz. Toplantı sonrası gerekli açıklamaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Ödemeler derhal yapılmazsa, taşımacılık durur”