Elektronik mağazasından ürün çalan şahıs tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 9 ve 16 Nisan tarihlerinde, Girne’deki bir elektronik mağazasına müşteri olarak giden kişi, mağazadan iki tablet bilgisayar, kulaklık ve oyun konsolu çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen F.K.(E-29) tespit edilerek tutuklandı. F.K.’nin ileri sorgulamasında ise, çaldığı ürünleri satarak 26 bin TL ile bin 170 ABD doları para temin ettiği de tespit edildi.

Polise yalan bilgi verme…

Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, 2 Mayıs’ta saat 23.00 sıralarında, H.T.T.’nin (E-29) yaptığı trafik kazası sonrasında, M.T.A.(E-31) ile anlaşıp, kaza anındaki sürücünün M.T.A. olduğunu yönünde polise yalan beyanda bulundukları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Kaçak ikametten dört tutuklu

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede kaçak ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanede bulunması yasak altı kişiye ceza kesildi

Polis ekipleri tarafından kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam altı kişi kumarhane içerisinde tespit edildi. Bahse konu kişilere idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Ev yangını…

Ortaköy’de Suphi Rıza Sokak’ta dün saat 18.30 sıralarında, bir apartman dairesinin yatak odasında, muhtemelen ısınmış durumdaki saç düzleştirme makinesinin çekmece içerisindeki makyaj malzemelerini tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, saç düzleştirme makinesi, ahşap çalışma masası ile muhtelif makyaj malzemeleri yandı.