Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Atina’da gerçekleştirilen Savunma Fuarı (DEFEA) çerçevesinde yapılan Savunma Sanayi Konferansı’nda yaptığı konuşmada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin görüşüne katılmadığını dile getirirken, koşullar uygun olduğunda NATO’ya katılmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Fileleftheros gazetesi: “DEFEA 2026’da Hristodulidis ile Rutte Arasında Görüş Ayrılığı” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis'in konuşmasında, Rutte’nin Avrupa Birliği’nin, ABD’nin yardımı olmadan savunma ve güvenlik alanlarında ilerleyemeyeceği şeklindeki görüşüne katılmadığını belirterek, AB’nin gerekli imkan ve siyasi iradeye sahip olduğunu söyledi.

Savunma ve güvenlik konularında bağımsız bir AB’nin NATO için de çok güçlü bir müttefik olacağını dile getiren Hristodulidis, “Savunmasına yatırım yapmayan bir AB bağımlı bir AB’dir” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, AB Dönem Başkanı olarak savunmayı öncelikleri arasında ilk sıralara koyduklarını ve “Askeri Hareketliliği”, yani AB güçlerinin hemen harekete geçebilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması ve savunma hazırlıklarına ilişkin süreçlerin kolaylaştırılmasını ileri götürdüklerini söyledi.

AB’nin savunma hazırlığı konusunda SAFE programının önemine dikkat çeken ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu programdan 1 milyar 200 milyon Euro almaya hak kazandığını vurgulayan Hristodulidis, bu ödeneğin değerlendirilmesi konusundaki çalışmalarına da başladıklarını belirtti.

AB Anayasasının 42-7 sayılı maddesinin teorik bir metin olarak kalamayacağını söyleyen Hristodulidis, Her üye devlet tarafından değerlendirilebilir ve tam operasyonel olabilmesi için bir ‘blueprint’ (plan) üzerinde uzlaşıya varıldığını dile getirdi.

Habere göre konuşmasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunma sanayi alanındaki ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Hristodulidis, şu anda 30 Kıbrıslı şirketin savunma alanında faaliyet gösterdiğini, bunlardan 18’inin Avrupa Savunma Fonu ve Avrupa Savunma Sanayi Geliştirme Programı’nın (EDIDP) 70 programına, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ise fonun 2025 yılı için geçerli 16 programına katıldıklarını vurguladı.

Hristodulidis, Kıbrıs’ın güneyindeki savunma sanayinin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) katkısının koordineli çalışmalarla çift rakamlara ulaşabileceğine inanç belirterek, “Hala Türk askeri işgali altında olan Kıbrıs neyin tehlike olduğunu herkesten daha iyi bilir” şeklinde konuştu.