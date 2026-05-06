“Mekanın Ruhu Sergisi” Girne Üniversitesi’nde sanatseverlerle buluştu!

Ödüllü 21 akademisyen sanatçının 50 eserini bir araya getiren “Mekanın Ruhu” karma sergisi, GÜNSEL Sanat Müzesi’ndeki yoğun ilginin ardından bu kez Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Sergi, Mayıs ayı boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerinden oluşan sergi; resim, heykel, seramik ve baskı resim alanlarında üretilmiş 50 eseri bir araya getiriyor. “Mekanın Ruhu”, sanat ile mekan arasındaki çok katmanlı ilişkiyi farklı disiplinler üzerinden ele alarak izleyiciye zengin bir deneyim sunuyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 480’inci sergisi olma özelliğini taşıyan “Mekanın Ruhu”, küratörlüğünü GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Erdoğan Ergün’ün üstlendiği güçlü bir seçki olarak dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün:

“Mekan değiştikçe eserlerin anlam katmanları da yeniden şekilleniyor”

Serginin yeni mekanında farklı bir bağlam kazandığını vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan Ergün, sanat ile mekân arasındaki etkileşimin dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekti. “Her sergi, taşındığı her yeni mekânda yeniden üretilir. Eserler yalnızca fiziksel olarak yer değiştirmez; aynı zamanda bulundukları mekânın mimarisi, atmosferi ve izleyici profiliyle birlikte yeni anlam katmanları kazanır” ifadelerini kullanan Prof. Ergün, “Mekanın Ruhu” sergisinin Girne Üniversitesi’nde farklı bir algı ve deneyim alanı oluşturacağını belirtti.

Farklı disiplinlerin bir araya gelmesinin sanatın ifade gücünü artırdığını da vurgulayan Prof. Dr. Ergün, “Bu sergi, akademik üretimin sanatsal yaratıcılıkla buluştuğu bir zemin sunuyor. İzleyiciyi yalnızca eserlerle değil, mekânın sunduğu yeni bağlamla birlikte düşünmeye davet ediyoruz” dedi.

Sanatseverler, “Mekanın Ruhu” sergisini Mayıs ayı boyunca Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.