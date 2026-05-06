Harrison'un ani ölümün nedeni belli oldu
Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 64 yaşındaki Mark D'arcy Harrison’un ölüm nedeni “serebrovasküler hastalık, kalp damar hastalığı ve hipertansiyon” olarak açıklandı.
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs’ta Karaağaç’taki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mark D'arcy Harrison’a otopsi yapıldı.
Harrison’un otopsisinde ölüm sebebinin “serebrovasküler hastalık, kalp damar hastalığı ve hipertansiyon” sonucu olduğu tespit edildi.
Bu haber toplam 253 defa okunmuştur
Etiketler : Ani ölüm, Mark D'arcy Harrison