Kıbrıs hükümeti toplamda 10 kişinin daha pasaportunu iptal etti

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, Bakanlar Kurulunun kararının ardından, toplamda 10 kişinin daha pasaportunu iptal ettiği haber verildi.

Bugüne kadar 200’den fazla kişinin pasaportunun iptal edildiğini yazan Alithia gazetesi, Hükümet Sözcü Yardımcısı Niovis Parisiniu’nun dünkü açıklamalarına dayanarak, Bakanlar Kurulu'nun 3 yatırımcı ile bu kişilerin akrabası olan 7 kişi olmak üzere toplamda 10 kişiyi vatandaşlıktan çıkarma prosedürlerini başlatmaya karar verdiğini söyledi.

Kıbrıslı Rum Bakanlar 2021 yılının Ekim ayından bu yana 60 yatırımcı ile bu kişilerin akrabası olan 159 kişinin vatandaşlıktan çıkarılması prosedürünü başlatmaya karar verdiğini kaydeden gazete, bunlara ek olarak 6 kişinin ise vatandaşlıktan çıkarılması prosedürünün tamamlandığını ve bu kişilerden seyahat belgelerinin alındığını da ekledi.