Kıbrıs ekibi NASA’dan ödül aldı

Kıbrıs ekibi NASA Uluslararası Uzay Uygulama Yarışması’nın ilk ödülünü kazandı.

Constantinos Aristodemou, Marios Iacovou, Giorgos Evangelou ve Panagiotis Theodorou’dan oluşan ‘Brute force’ (Acı Kuvvet) ekibi, Moonquake Map (Ay Yüzeyi Sarsıntısı Haritası) ile ilgili bir proje hazırladı ve bu projeyle ilk ödülü elde etti.

NASA, ekibin çözümünün yerel kavramın büyük potansiyelini gösterdiğini belirtti.

Ekip, Kıbrıs’ta düzenlenen Kıbrıs Uzay Araştırma Kuruluşu (CSEO) tarafından düzenlenen yarışmanın yerel ölçeğinde ilk ödülünü kazandıktan sonra Kıbrıs’ı uluslararası ölçekte de temsil etti.

CSEO Başkanı George Danos Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada, Kuruluşun bir kez daha Kıbrıs’tan gençlerin kendilerini gururlandırmalarından dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs ekiplerinin yarışmada daha önce de ilk ödülleri kazandığı önceki yarışmaları hatırlatan Danos, “İlk ödülü yeniden aldık ve geçmişte de birçok kez NASA ilk ödülü aldığımızı hatırlatmama izin verin. Ekibimiz ayın yüzeyindeki sallantılarının haritasıyla ilgili bir proje hazırlamıştır” dedi.

Kıbrıs’taki yarışmanın medya sponsorluğunu Kıbrıs Haber Ajansı (KHA) yaptı.