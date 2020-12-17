Kıbrıs Doğa Okulları: Gerekli tedbirler alındı

Kıbrıs Doğa Okulları Yönetim Kurulu, bir öğrencilerinde Covid-19 tespit edildiğini açıklayarak, okulda gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Hatırlanacağı üzere; 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir rehber öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıkmış, söz konusu öğretmenin iki çocuğunun eğitim gördüğü Doğa Koleji’nde de tedbir alındığı açıklanmıştı.

Kıbrıs Doğa Okulları Yönetim Kurulu tarafından yapılan yeni duyuruda ise bu kardeş öğrencilerden birinin testini Pozitif, diğerinin ise Negatif çıktığı belirtildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer aldı:

“Değerli Velimiz, Gün içerisinde, kardeş olan iki öğrencimizin annesinin covid-19 test sonucunun pozitif olduğu haberini paylaşmıştık. Yapılan testler sonucunda iki öğrencimizden birinin sonucu negatif diğer öğrencimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan öğrencimizde hiçbir semptom yoktur. Pozitif olan öğrencimizle yakın temasta olan öğretmenlerimizin test sonuçları negatif olup, kendilerini izole etmişlerdir. Aynı şekilde pozitif olan öğrenciyle aynı sınıfta olan öğrencilerimizden test sonucu bizimle paylaşılanlar da negatiftir. Bu öğrencilerimiz de izole olacaklardır. Sağlık bakanlığının uygun göreceği süre zarfında testler tekrarlanacak olup, testlerin negatif çıkması durumunda izole olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okullarına kavuşacaklardır. Önlemlerimizi sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz ve her adımda şimdi olduğu gibi şeffaf bir şekilde siz velilerimizi bilgilendireceğiz. Değerli velilerimiz artık yaşantımızın her noktasında var olan virüse karşı en iyi korunma yolu kurallara uymaktır.

Pozitif olan öğrencimize ve ailesine acil şifalar diliyoruz. Doğa ailesi olarak herkesin başına gelebilecek bu durumu öğrencilerimize ve ailesine destek olarak aşacağız. Bu konuda sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz. Sağlıkla kalın. Saygılarımızla.”