Kıbrıs Developments’ten, Alsancak’ın “sürdürülebilir marka kent” olmasına önemli destek

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) ile Kıbrıs Developments arasında imzalanan protokol ile Alsancak Gençlik Sokak Doku Koruma, Peyzaj ve Cephe projeleri detaylı bir çalışma sonucunda Kıbrıs Developments tarafından hibe olarak tamamlanıp teslim edildi.

Kıbrıs Developments’in Merkez Ofisi’nde gerçekleştirilen proje teslimine Blueway Group Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim, Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi İmar Bölümü Sorumlusu Barış Ulbar katıldı.

Blueway Group iştiraki Kıbrıs Developments ile LAÇ Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Gençlik Sokak için ilk olarak Kıbrıs Developments ekipleri tarafından, arazi çalışması, tüm cephelerin fotoğraflanması, referans ölçülerinin alınması, kullanım alışkanlıklarının ve potansiyellerin yerinde tespit edilmesi çalışmaları yapıldı. Akabinde yapılan arazi çalışması doğrultusunda hali hazır durumun dijital çizimleri gerçekleştirildi. Gençlik Sokak’taki tüm yapıların pencere, kemer, kapı, söve, balkon gibi yapı elemanlarının detaylı analizi çıkarıldı.

Kıbrıs kültürüne ve Gençlik Sokak dokusuna uygun bir oran, renk ve malzeme paleti çıkarılarak, gelecekte yapılabilecek projelerde kullanılabilecek tasarım rehberi hazırlandı. Gençlik Sokak'ın sonunda bulunan park ise, sokağın dokusuyla bir bütün oluşturacak ve yapılacak etkinliklerle sokağın enerjisini artıracak şekilde tasarlanarak bir rekreasyon alanına dönüştürüldü.

Sözkonusu projelerin tamamlanmasının akabinde, daha önce DAÜ Kent AG’nin Alsancak Bölgesi için yapmış olduğu çalışma ile örtüştürülüp görüşler alındı ve çalışmalara son şekli verildi.

Sokak boyunca üç boyutlu görsellerin yanı sıra peyzaj projesi ve cephe projeleri hazırlanarak 29 Şubat’ta LAÇ Belediyesi’ne teslim edildi ve böylelikle Doku Koruma bölgesinde bulunan Gençlik Sokak’ın uygulama projesi inşa durumuna hazır hale gelmiş oldu.

Proje teslim töreninde konuşan Blueway Group Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim, Blueway Group iştiraki olan Kıbrıs Developments’in Alsancak’a katma değer yaratmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Özbirim şunları söyledi: “Her zaman söylediğim gibi genelde ülkemizin, özelde Alsancak bölgesinin marka değerinin artırılmasına büyük önem veriyoruz ve bunu da sözde bırakmadan en iyi şekilde hayata geçirdiğimiz projelerimizle, sosyal sorumuluk kapsamında yaptığımız katkılarla ortaya koyuyoruz. Bu bizler için hem bir görev hem de gurur kaynağıdır. Ne mutlu ki Alsancak beldemizin gelişimine, sürdürülebilir bir marka kent olmasına katkı koyuyoruz. Kıbrıs Developments olarak 40 yıla yakın köklü geçmişimiz ile Alsancak bölgesine gerek bireysel projeler, gerekse marka toplu konut projeleri ile nicelik değil nitelik üretme, kalite üretme yaklaşımı ile değer katmanın gururunu yaşıyoruz. Bizler kendimizi bir gayrimenkul geliştiricinin ötesinde, öncü bir destinasyon geliştirici olarak tanımlıyoruz çünkü bir konut projesinin çevresi ile güzel bir sentez oluşturmasının önemine inanıyoruz. Tarihi ve kültürel dokuyu korumak, güzelleştirmek ve geleceğe taşımak hepimizin geleceğe borcudur. Lambousa Krallığı’ndan başlayarak, Old Milos pınarına kadar olan güzergahtan, yani tarih öncesi dönemden itibaren insanlığa ev sahipliği yapmış olan caddede en çok tarihi konut yoğunluğuna sahip olan ve 106 parselden oluşan Gençlik Sokak özelinde yürüttüğümüz bu çalışmayı büyük bir sorumluluk bilinci ve titizlikle ele aldık ve gururla tamamladık. Kıbrıs Developments ekipleri ortaya koyduğumuz bu değerli çalışmadan dolayı tüm ekibimize teşekkür ederim”

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi İmar Bölümü Sorumlusu Barış Ülbar ise, Blueway Group’un iştiraki olan Kıbrıs Developments’in bölgeye olan destek taleplerine olumlu yanıt vermesinden ve bu titiz çalışmayı tamamlamış olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, LAÇ Belediyesi ve bölge halkı adına teşekkürlerini iletti.

Gençlik Sokak özelinde gerçekleştirilen Doku Koruma, Peyzaj ve Cephe projeleri kapsamında hazırlanan dijital veriler ve projeler sayesinde uygulama aşamasına hazır olduklarını belirten Barış Ülbar, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu özverili ve titizlikle hazırlanan çalışmanın tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Projelerimizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz”