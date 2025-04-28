Kıbrıs Cumhuriyeti’ne seyahatler ETIAS kapsamına girecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere vizesiz seyahat etme hakkı bulunan üçüncü ülkelere AB tarafından uygulanacak “Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS)” Kıbrıs’ı da kapsayacak.

Haravgi gazetesi, AB üyesi olan Schengen alanına dahil ülkeler ve Kıbrıs’a vizesiz giriş hakkına sahip ülke vatandaşları için “ETIAS” sisteminin devreye gireceğini yazdı.

Söz konusu sisteme ve bu sisteme dahil edilen ülkelerin isim listesine geniş yer veren gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başlıca turist kaynağı olan İngiltere vatandaşlarının da bu uygulamaya tabi olacaklarını vurguladı.

Habere göre 2026 yılının son çeyreğinde uygulamaya konması beklenen uygulamaya Kıbrıs için önem arz eden ABD, Avustralya, BAE ve Kanada vatandaşları da dahil olacak.