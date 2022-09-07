Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 252 bin Euro bağış

Kıbrıs Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 252 bin Euro bağışta bulundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 252.000 Euro’luk bağışı ile birlikte bu güne dek KŞK’ya 2005 yılından bu yana toplam 3 Milyon 537 bin 700 Euro’luk mali yardımda bulunduğu ifade edildi.

KŞK tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 252,000 Euro Bağış

(Lefkoşa, 6 Eylül 2022) - Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Kıbrıs Cumhuriyeti’nden, 5 Eylül 2022 tarihinde 252,000 Euro bağış aldı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 252.000 Euro’luk bağışı, KŞK’ya 2005’ten bu yana yaptığı katkıları toplamda 3,537,700 Euro’luk mali yardıma denk getiriyor.

2022'de bu fonlar, uzun yıllardır aileleri etkileyen bilinmezlik durumunun sona erdirilmesini amaçlamakta olan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini destekleyecektir.

Şimdiye kadar her iki Kıbrıs toplumundan 1.027 kayıp kişinin kimliği tespit edildi ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildi.

KŞK, ilgili ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güveniyor.

Avrupa Birliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ana finansal destekçisidir.

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