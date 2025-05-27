Kıbrıs Cumhuriyeti’nde internet üzerinden 6 yeni hizmet

Kıbrıs Cumhuriyeti, Gov.cy portalı üzerinden altı yeni dijital hizmeti kullanıma sunarak hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarına daha fazla erişim kolaylığı sağladığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın Nüfus Kütüğü modernizasyonunun ikinci aşaması kapsamında hayata geçirilen yeni uygulama bürokrasiyi azaltmayı ve kamu hizmetlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Bugünden itibaren kullanıma giren uygulamayla, yurt içinde ve yurt dışındaki yetişkin veya küçük yaştaki Kıbrıslılar, kayıp veya hasar durumlarında bile kimlik kartları ve pasaportları için başvuruda bulunabilecek veya bunları yenileyebilecek ve pasaport taleplerini hızlandırabilecek.

Yeni araçlar ayrıca mülteci kimlikleri için çevrimiçi başvurulara, yerinden edilmiş kişi (mülteci) statüsünün resmi olarak tanınmasına ve hatta kullanıcıların aile bağları için sivil kayıtlarda arama yapmasına olanak tanıyor.

Kathimerini gazetesinin İngilizce yayınında yer alan habere göre, “kimlik kartı başvuruları ve yenilemeleri; pasaport başvuruları ve yenilemeleri, mülteci kimlik kartları, mülteci başvuruları yanında nüfus kütüğü sorgulamaları” da internet üzerinden sunulmaya başlandı.

Kimlik kartı ve pasaport başvurularında, biyometrik verilerin toplanması için başvuru sahibinin fiziki olarak ilgili kuruma gitmesinin gerektiği belirtilen habere göre ancak başvuru sürecinin çevrim içi başlatılabilecek; diğer hizmetlerinin tümü ise dijital ortamda yürütülebilecek.

Gov.cy portalının, “dijital vatandaş” mobil uygulamasına yapay zekâ destekli bir asistan entegre ettiği; bu sanal asistanın artık sosyal yardım hizmetleri ile ilgili 19 yeni konu başlığını kapsadığı ifade edilen habere göre, kullanıcılar, bu asistan üzerinden 7/24 sesli ya da yazılı şekilde soru sorabilecekler.

Daha geniş bilgiye, Türkçe de hizmet veren www.gov.cy adresinden ulaşılabiliyor.