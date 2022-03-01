CNA’nın haberine göre; Kıbrıs Cumhuriyeti son yıllarda olağandışı büyük göç akımlarıyla karşı karşıya kaldı. Veriler paylaşan Kıbrıs İçişleri Bakanı, Nikos Nouris, sadece 2021 yılında, 13 binden fazla iltica başvuru sahibinin %85'inin kuzeyden güneye düzensiz bir şekilde geçtiğini belirtti.

Hükûmet Sözcüsü Marios Pelekanos, Larnaka’da Onassis Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, Kıbrıs Araştırma Merkezi KYKEM’in yeni bir çalışmasının tanıtımında İçişleri Bakanı’nın konuşmasını okudu. Söz konusu konuşmada Nouris, “Kıbrıs son yıllarda pervasız göçmen akınından mustarip. Kıbrıs Cumhuriyeti alışılmadık derecede büyük göçmen akınlarıyla karşı karşıya” mesajını verdi.

Bakan ayrıca şunları belirtti: “(Kıbrıs) üst üste beşinci yıl, nüfusunun %4,6'sına karşılık gelen oranla en fazla mülteci ve uluslararası koruma başvurusu kabul eden AB üyesi devlettir. Sadece 2021 yılı için, %85'i işgal altındaki topraklardan özgür bölgelere düzensiz olarak geçen kişileri ilgilendiren 13.235 iltica başvurusu yapıldı. Bu insanların büyük çoğunluğu Yeşil Hat üzerinden, sözde ‘güvenli ülkelerden’ geliyor ve iltica sistemine kaydoluyor”.

İçişleri Bakanı'na göre, bu uygulama “Cumhuriyetin gerçekten bizim ilgimize ve misafirperverliğimize ihtiyaç duyanlara, örneğin şu anda savaş ve göçle burun buruna gelen Ukrayna vatandaşları gibi gerçek mültecilere yardım sunma kapasitesini en aza indiriyor”.

KYKEM'in kitabına atıfta bulunan Nouris, yeni eserin “Kıbrıs'ın yaşadığı göç yükü ve Türkiye'den göçü Kıbrıs'a karşı yeni bir hibrit tehdit olarak araçsallaştırması ve adanın demografisinin bilinçli bir şekilde değiştirme girişimi gibi ülkemizin karşı karşıya olduğu değişen çok sayıda sorunun karşısında farkındalık yarattığına” işaret etti.