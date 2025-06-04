Kıbrıs Cumhuriyeti, AB'deki en düşük enflasyona sahip

Kıbrıs’ın güneyinde enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek, AB'deki en düşük enflasyona sahip olduğu belirtildi.

Politis'te yer alan haberde, Eurostat'ın yayınladığı ön verilere dayandırarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enflasyon oranlarını yazdı. Habere göre, Nisan ayında yüzde 1.4 olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enflasyon oranı Mayıs ayında yüzde 0,4'e düştü.

İşsizlik oranlarının da aktarıldığı haberde, işsizlik oranının nisan ayında yüzde 3,7’ye gerilediği belirtildi.

Bu rakamın mart ayında yüzde 4.1, 2024 yılının nisan ayında ise yüzde 5.1 olduğunu yazan gazete, geçen yıl yüzde 15,4 olan 15-24 yaş arasındaki gençler arasındaki işsizlik oranının ise yüzde 9,9’a gerilediğine işaret etti. Gazete, 15-24 yaş arasındaki gençlerle ilgili istihdam oranının en yüksek performansını kaydederek 2024 yılında yüzde 35,4’e yükseldiğini de ekledi.