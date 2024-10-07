“Kıbrıs bölgeye örnek olabilir”

Tünay MERTEKÇİ

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren siyasi parti Volt Kıbrıs’ın Basın Sözcüsü Pieros Karoullas, YENIDÜZEN’e konuştu ve partinin çalışmalarını, hedeflerini ve vizyonunu anlattı. Karoullas, Volt Kıbrıs'ın iki toplumlu yapısı ve adada barış ve işbirliği sağlama misyonu üzerinde durdu. Karoullas, Kıbrıs'ın daha geniş bölgede barış ve uzlaşma için parlak bir örnek olabileceğine dikkat çekti.

“İşbirliği, adalet ve barış”

Pieros Karoullas, Volt’un temsilcisi olarak, Kıbrıslılar için işbirliği, adalet ve barış değerlerini teşvik etme amacını vurguladı. "Kişisel algılardan uzak, ortak bir vizyon oluşturmaya odaklanıyoruz" diyen Karoullas, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki işbirliğinin adanın sorunlarına sürdürülebilir çözümler getirebileceğine inandığını ifade etti.

Volt’un Kıbrıs politikası: Federasyon

Volt’un Kıbrıs sorunundaki tutumunu da anlatan Karoullas, Volt’un Kıbrıs sorununun çözümü için iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonu desteklediğini belirtti. Partinin temel ilkelerinden birinin, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygı olduğunu da dikkat çekti.

“Geçmiş geride bırakılmalı”

Kıbrıs sorununda ilerleme olup olmayacağına ilişkin soruya ise Karoullas, açık diyalog ve geçmişin geride bırakılması gerektiğini vurguladı. Değişimin, sivil toplumun katılımıyla ve güven kültürünün geliştirilmesiyle mümkün olacağına inanan Karoullas, Volt’un bu süreçte hem sivil toplum düzeyinde hem de siyasi düzeyde baskı uygulayacağını belirtti. "Volt, ılımlı ve rasyonel yaklaşımlarla Kıbrıs toplumunu birleştirmeyi ve politik düzeyde temsil etmeyi hedefleyen bir harekettir" diye konuştu. Kıbrıs'ın daha geniş bölgede barış ve uzlaşma için parlak bir örnek olabileceğine inandıklarına dikkat çeken Karoullas, Kıbrıs’ta çözüm ve barışın önemine işaret etti.

İki toplumlu parti olarak öncelikler

Volt’un öncelikli hedefinin, iki toplum arasındaki uçurumu kapatmak olduğunu ifade eden Karoullas, bunun sosyal, ekonomik ve politik düzeyde işbirliğini güçlendiren adımlarla mümkün olabileceğini söyledi. Değişimin hem toplum düzeyinde hem de politik arenada gerçekleşeceğine inandığını vurguladı.

Volt’un siyasi hedefleri

Karoullas, Volt’un yalnızca yaklaşan seçimlerde değil, ülkenin genel siyasi sahnesinde yer almaya başladığını belirtti. Amacın, Kıbrıs’ın tüm vatandaşlarının desteğini alacak, anlamlı reformlar gerçekleştirecek bir siyasi güç yaratmak olduğunu söyleyen Karoullas, Volt'un, Kıbrıs'ı ilerleme ve kalkınma yoluna sokma hedefinde olduğunu vurguladı. Karoullas, "Dünyayı niyetlerimize ve vizyonumuza ikna etmek bizim elimizde" dedi.

Kıbrıslı Türklerle ilişkiler

Volt’un Kıbrıslı Türklerle ilişkilerini "mükemmel" olarak tanımlayan Karoullas, partinin tüm toplumlarla ortaklığa ve diyaloğa açık olduğunu belirtti. Volt’un amacının, hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin kaygılarına yanıt veren bir çerçeve oluşturmak olduğunu ifade eden Karoullas, Volt’un Avrupa doğası gereği, ulusal sınırları aşan bir işbirliği platformu sunduğunu da dikkat çekti.

Volt’un diğer partilerden farkı

Karoullas, Volt’un diğer partilerden farkını Pan-Avrupa yaklaşımı olarak tanımladı. Partinin birlik, adalet ve eşitlik değerlerini destekleyen bir parti olduğunu vurgulayan Karoullas, Volt’un kişilere değil, Kıbrıs'ı gerçek anlamda Avrupalı bir ülke yapmayı amaçlayan fikirlere ve vizyonlara dayandığını belirtti.

Kıbrıslı Türklere mesaj: Birlikte daha iyi bir gelecek inşa edelim

Kıbrıslı Türklere de bir mesaj ileten Karoullas, Volt’un birliği ve işbirliğini desteklemek için burada olduğunu belirtti. "Her vatandaşın eşit fırsatlara sahip olacağı ortak bir Kıbrıs için birlikte çalışmaya hazırız" diyen Karoullas, Volt’un hedefinin adanın hem güneyine hem de kuzeyine müdahale etmek olduğunu ifade etti. Karoullas, Kıbrıslı Türk yurttaşları bu çabanın bir parçası olmaya ve birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmeye davet etti.