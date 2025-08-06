Kıbrıs boğulma olaylarının en az yaşandığı AB ülkeleri arasında

Kıbrıs Cumhuriyeti, en az boğulma vakası yaşanan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında olduğu kaydedildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre 2022 yılında adanın güneyinde 13 boğulma vakasının kayıtlara geçtiğini yazdı.

Haberde, en az boğulma meydana gelen diğer ülkelerin ise 1 kişi ile Lüksemburg, 3 kişi ile Malta ve 25 kişiyle Slovenya olduğu ifade edildi.