İran Kızılayı: "ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 787'ye yükseldi"

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 232 kişi artarak 787'ye yükseldiğini duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığı saldırılarda 787 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Vurulan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırılarda yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılayı tarafından, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.



ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.