“İngiltere’nin Kıbrıs’ta toprak bulundurması tarihin büyük hatasıdır”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki yabancı askeri varlıklara ve bölgedeki savaş politikalarına sert eleştiriler yöneltti. Akansoy, özellikle İngiltere’nin adadaki egemen üs bölgelerine dikkat çekerek, “İngiltere’nin Kıbrıs adasında toprak bulundurması tarihin büyük hatasıdır” dedi.

Dış müdahalelerle bir ülkenin kaderinin belirlenemeyeceğini vurgulayan Akansoy, İran’da yaşayan halkların kendi geleceklerini özgür iradeleriyle tayin etmesi gerektiğini ifade etti.

“Biz orada yaşayan insanların kendi kaderlerini belirlerken; kendi kültürel ve sosyal yapılarını korumalarını, kendi geleceklerini kendilerinin tayin etmelerini istiyoruz” diyen Akansoy, ne diktatörlüklerin ne de bölgesel çatışmaları derinleştiren güçlerin yanında olunamayacağını kaydetti.

Bölgede artan askeri gerilimlere de değinen Akansoy, ne İran’daki molla rejimi anlayışlarını ne de ABD ve İsrail’in bölgedeki çatışma politikalarını desteklediklerini söyledi.

Barış, müzakere ve diplomasinin önemine işaret eden Akansoy, savaş yaşamış bir toplum olarak diplomasinin değerinin çok iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.

ABD’nin bölgedeki askeri planlamalarına ilişkin açıklamaları da değerlendiren Akansoy, İsrail’in özellikle Lübnan’a yönelik kara saldırısına girişmesinin ve ABD Dışişleri Bakanı’nın “ABD deniz piyadelerini Kıbrıs’a konuşlandırmak istediklerini ancak bunun sivil maksatlı düşünüldüğünü” ifade etmesinin düşündürücü olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs’ın mevcut fiili durumunda ABD, İsrail ve Fransa’ya ait askeri üs girişimlerini kabul etmeyeceklerini söyleyen Akansoy, özellikle Baf ve deniz üssü konularında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni defalarca uyardıklarını aktardı. “Siz ateşle oynuyorsunuz dedik. Ada bu kadar silahı ve silaha dayalı askeri anlaşmayı kaldırabilecek kapasitede değil” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Ağrotur ve Dikelya’daki varlığına da dikkat çeken Akansoy, bu bölgelerin üs olmanın ötesinde “İngiliz egemen toprağı” statüsünde olduğunu anımsattı. Söz konusu yapılanmaların tarihsel bir arka plana dayandığını belirten Akansoy, “Üsler, İngiliz emperyalizminin bir eseridir” dedi.