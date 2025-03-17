Kıbrıs açıklarında, göçmen taşıyan tekne alabora oldu: İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs açıklarında 21 kişinin bulunduğu bildirilen bir tekne alabora oldu, şu ana kadar yedi kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Teknenin, Cape Greco kıyılarından yaklaşık 30 mil açıkta bulunduğu bildirildi.

Şimdiye kadar 2 kişinin kurtarıldığı gemide, ilk etapta 21 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Kurtulanlardan birinin, gemideki 21 kişinin tamamının Suriye uyruklu olduğunu ve ülkenin Akdeniz'deki liman kenti Tarsus’tan ayrıldığını söylediği bildirildi .

Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi (JRCC), kayıpları bulmak için bir arama kurtarma misyonu başlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Adalet Bakanı Marios Hartsiotis, saat 18.00 civarında Larnaka'daki JRCC binasına gitti.

JRCC, daha sonra yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonuna katılmak üzere bir savaş gemisi, biri polise ait iki helikopter, bir insansız hava aracı, dört liman polisi gemisi, ambulans ve polis personelinin sevk edildiğini bildirdi.

Teknenin Kıbrıs Cumhuriyeti karasuları dışında ancak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sorumluluk alanındaki arama kurtarma sahası içerisinde alabora olduğu doğrulandı.

Alabora olan tekne haberi, Suriye'nin kıyı kentlerinde Alevi ve Sünni Müslüman nüfus arasında şiddetin yeniden alevlenmesinin ardından geldi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 6 Mart'ta çatışmaların başlamasından sonraki ilk iki günde 180'den fazla kişinin öldürüldüğünü bildirirken, Suriye'nin Sana haber ajansı, "Düşen rejimin kalıntılarının Lazkiye'deki ulusal hastaneye saldırı düzenlediğini" bildirdi.