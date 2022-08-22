Kıbrıs açıklarında büyük keşif

İtalyan çokuluslu petrol ve gaz şirketi Eni, Kıbrıs kıyılarının yaklaşık 160 kilometre açığında, 6’ncı parselde bulunan “Kronos-1” kuyusunda önemli bir gaz keşfi yaptığını duyurdu.

Enerji Bakanı Natasa Pilidu, tespit edilen miktarın 2.5 trilyon ayak küp (TCF) olduğunu söyledi, “Yeni keşfin iyi ile mükemmel kalite özelliklerine de sahip olduğunu” belirtti.

6’ncı parsel, TotalEnergies'in ortak olduğu yüzde 50 hisseye sahip “Eni Cyprus” tarafından işletiliyor.

Kronos-1 kuyusu, 2018 yılında Calypso-1 gaz keşfinin ardından Eni Cyprus tarafından açılan dördüncü; 6’ncı parseldeki ise ikinci arama kuyusu olma özelliğini taşıyor.