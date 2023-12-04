Kıb-Tek'ten uyarı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Ekim ve öncesine ait 675 TL üzeri borcu olanların elektriğinin 6 Aralık Çarşamba günü kesileceğini duyurdu.

Kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ile taksitlendirilmiş hesaplardan ödenmemiş taksit borcu geriliği olan abonelerin elektriğinin de aynı gün kesileceği bilgisi verilen açıklamada, yeni kesme ulama ücretinin 181,03 TL olduğunu da dile getirildi.