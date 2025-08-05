Kıb-Tek’teki istihdamlar yargıda
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel'in sözlü talimatıyla alınan istihdam kararı hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.
A+A-
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel'in sözlü talimatıyla alınan istihdam kararı hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.
Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na çok sayıda kişinin Kıb-Tek'e istihdam edilmesi talimatını vermiş, YENİDÜZEN konuyu gündeme getirmişti.
Bu haber toplam 668 defa okunmuştur
Etiketler : istihdam, el-sen, Kıb-Tek, Ahmet Tuğcu