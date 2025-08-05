Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kıb-Tek’teki istihdamlar yargıda
Kıb-Tek’teki istihdamlar yargıda

Kıb-Tek’teki istihdamlar yargıda

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel'in sözlü talimatıyla alınan istihdam kararı hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. 

A+A-

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel'in sözlü talimatıyla alınan istihdam kararı hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. 

Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na çok sayıda kişinin Kıb-Tek'e istihdam edilmesi talimatını vermiş, YENİDÜZEN konuyu gündeme getirmişti.

Bu haber toplam 668 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,