Kıb-Tek'teki iş güvenliği eksikliklerinin giderilmesi için ortak çalışma kararı alındı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu öncülüğündeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret etti. Heyette, EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Kadriye Pire ve Çağın Sergey de yer aldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Kıb-Tek’te iş sağlığı ve güvenliği yasalarının ihlal edildiğini, mevcut koşulların ilkel ve sağlıksız olduğunu vurguladı. Peksever, bu durumun düzeltilmesi adına Çalışma Bakanı ile iş birliği yapma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Devletin yönettiği bir kurum olan Kıb-Tek’in, özel sektöre örnek olacak şekilde yasalara tam bağımlı bir şekilde işletilmesi gerektiğinin altını çizen Peksever, bakanlıkla bu konuda hemfikir olduklarını dile getirdi. Kıb-Tek’in ülkenin en büyük üretim tesislerinden biri olduğunu hatırlatan Peksever, kurumda kadrolu personelin yanında dış hizmet alımının da bulunduğunu, bu nedenle iş güvenliği önlemlerinin hayati önem taşıdığını söyledi.

EL-SEN ve Çalışma Bakanlığı, Kıb-Tek’teki yasa dışı uygulamaların, sağlıksız çalışma koşullarının ve iş güvenliği eksikliklerinin giderilmesi için ortak çalışma kararı aldı.