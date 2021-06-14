Kıb-Tek’te sayaç yazılım programı temini için uluslararası ihale

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda sayaç yazılım programı temini için uluslararası ihaleye çıkılıyor.

Bakanlar Kurulu, Yönetim Kurulu’nun 28 Ocak 2021 tarihli aldığı karar doğrultusunda sayaç yazılım programı temin edilmesi için, Kamu İhale Yasası altında açık usulde ihaleye çıkılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanıp, yürürlüğe giren karara göre; ilgili yasanın 14'üncü maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca, KKTC'de kurulmayan işletmeler de ihaleye katılabilecek.