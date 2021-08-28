KIB-TEK'te akaryakıt için yeniden ihaleye çıkıldı

Teknecik Elektrik Santralleri'nin bir yıllık fuel-oil ihtiyacının karşılanması için Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla 150 bin metrik tonluk ihaleye çıkıldı.

Ülkede bir süredir elektrik üretiminde eksikliği yaşanan yakıtın sağlanması için, yeniden ihaleye çıkıldı.

İhale için tekliflerin en geç 20 Eylül 2021 Pazartesi’ne kadar yapılabileceği belirtildi.

Daha önceki ihale süreçleri iptal edilmiş, Elektrik Kurumu’nda sıkıntı yaşanmıştı.