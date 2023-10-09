KIB-TEK’e yeni borç yükü
UBP-DP-YDP Hükümeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’i borçlandırmak için 3 bankadaki ‘overdraft limitlerini’ artırdı.
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UBP-DP-YDP Hükümeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’i borçlandırmak için 3 bankadaki ‘overdraft limitlerini’ artırdı.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre; ‘çeşitli ödemelerinde kullanılması amacıyla’ kurumun 10 milyon TL tutarındaki overdraft limitleri 50 milyon TL’ye yükseltildi, toplamda 120 milyon TL ilave overdraft limiti kullanılması kararlaştırıldı.
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Etiketler : RESMİ GAZETE, borçlanma, kıbrek