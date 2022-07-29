Kıb Tek’e yeni borç yükü: 100 milyon TL

Mali yönden sıkıntı yaşayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, akaryakıt temini için Bakanlar Kurulu kararıyla 100 milyon TL borçlandı.

29 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre kurumun, Yönetim Kurulu kararı ile

Creditwest Bank Ltd.'den yıllık %20 faiz oranı ile 100.000.000 TL tutarında 24 ay vadeli taksitli kredi alınmasına karar verildi.

Karar şöyle: Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulunun, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası'nın 18'inci maddesi uyarınca almış olduğu ve önergeye ekli sunulan 28.07.2022 tarih ve HAK/70/2022 sayılı kararı ile Borç Yönetim Komitesinin 28.07.2022 tarih ve 41/2022 sayılı kararı doğrultusunda, Kurumun akaryakıt teminine yönelik borçlanılması maksadıyla Creditwest Bank Ltd.'den yıllık %20 faiz oranı ile 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarında 24 ay vadeli taksitli kredi alınmasına karar verdi.