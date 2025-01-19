“KIB-TEK’e yakıt getirilecek gemiye el mi konuldu?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Türkiye’de İçkale şirketine yönelik açılan ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını içeren soruşturmanın Kıbrıs’ın kuzeyindeki hükümeti de içine çeken bir krize dönüştüğünü ifade etti.

Talat, yaşanan gelişmelerin KIB-TEK’in yakıt tedarik süreçlerindeki karanlık ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Talat, soruşturma kapsamında şirket sahibinin tutuklandığını ve malvarlıklarına tedbir konulduğunu hatırlatarak, bu gelişmelerin ardından KIB-TEK’e yakıt taşıyacak geminin İskenderun Limanı’ndan çıkışına izin verilmediği bilgisini paylaştı. Bu durumun enerji arzında sıkıntı yaşanması riskini yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

"Hükümet hesap vermeli"

Talat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu gelişme, hükümetin yakıt tedariki sürecindeki karanlık ilişkilerini ortaya koyması bakımından çok önemli. Halkın fahiş fiyatlarla sırtına yüklenen yakıtın temin edildiği şirketler arasında İçkale de vardı. Eğer bu geminin soruşturma nedeniyle limandan çıkmasına izin verilmediği iddiaları doğruysa, bize ısrarla ‘devlet kurumudur’ diye anlatılan TPIC üzerinden alınan yakıtın da bu şirketlerden tedarik edildiği net bir biçimde ortaya çıkmış demektir.”

"KIB-TEK halkın çıkarlarını korumalı"

Talat, Türkiye’de başlatılan soruşturmanın yasa dışı faaliyetleri açığa çıkardığını, ancak Kuzey Kıbrıs’taki hükümetin bu süreçte sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu. Talat, “Bu şirketlerle iş yapanların kim olduğunu unutmamak lazım. Hükümet, halkın sırtına yüklenen bu şaibeli düzenin hesabını vermek zorunda. KIB-TEK, karanlık ilişkilerin değil, halkın çıkarlarının güvencesi olmalı. Bu işin peşini asla bırakmayacağız,” dedi.

Talat’ın açıklamaları, enerji krizine dair endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.