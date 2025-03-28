KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı görevine Gürsel Uzun atandı.

UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından üretilen karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anımsanacağı üzere Hükümet, Hüseyin Paşa’yı bu görevden alıp, yerine “eski sendikacı” Kubilay Özkıraç’ı atamıştı. Özkıraç ise 24 saatlik görev süresinin sonunda “baskılara dayanamayıp” istifa etmişti.

Gürsel Uzun ise bir süredir Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Gürsel Uzun'un TÜK Yönetim Kurulu Başkanı görevinden alınarak KIB-TEK'e atanması üzerine, TÜK'ün Yönetim Kurulu Başkanı görevine ise Yenal Garabli atandı.