KIB-TEK ve LTB: “Evet, yol karanlıktı ama…” Yollar güvensiz

Lefkoşa’da şehir merkezinde Ali Gökhan Demirbilek’in hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasının ardından, yol ve trafik güvenliği yeniden gündeme geldi. Yayaların sıklıkla kullandığı Özker Özgür Caddesi’nde yaşanan, 1 kişinin öldüğü, 2’si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazada yolun ‘zifiri karanlık’ olduğu aydınlatmalarla ilgili iki yetkili kurum, KIB-TEK ile Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından kabul edildi.

SAV: SORUMLULUK BELEDİYEDE DEĞİL… LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav, kazanın olduğu noktadaki aydınlatmaya ilişkin sorumluluğun belediyede olmadığını söyledi, “4 şeritli yolların tümü çok karanlık. Özellikle tek taraflı aydınlatılmış caddelerde bu sorun yaşanıyor” dedi.

ERDOĞAN: PROJE VE İLAVELER BELEDİYEYE AİT… Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ise söz konusu yolda aydınlatmaya yönelik sıkıntılara ilişkin çalışma yapılacağını ifade etti. Erdoğan yasada sokakta yol aydınlatmasıyla ilgili proje ve yeni ilaveler belediyelerin sorumluluğunda olduğunu da dile getirerek, sadece bakımla ilgili çalışmaların kurum tarafından yapıldığını kaydetti.

Trafikte Güvenliği Yaşam Derneği Atila Aypar, ölümlü trafik kazasının yaşandığı yol ile ilgili yapısal eksiklik ve hataların gündem yapıldığını ifade ederek, “Tüm sorumluluk olayı yaşayanlardan bazılarının omuzlarına yüklendi. Ancak sistem ve sistemden sorumlu olanlar hiçbir şekilde sorgulanmadı” dedi.

YENİDÜZEN- Özel

Lefkoşa’da şehir merkezinde Ali Gökhan Demirbilek’in hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasının ardından, yol ve trafik güvenliği yeniden gündeme geldi.

Yayaların sıklıkla kullandığı Özker Özgür Caddesi’nde yaşanan, 1 kişinin öldüğü, 2’si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazada yolun ‘zifiri karanlık’ olduğu aydınlatmalarla ilgili iki yetkili kurum, KIB-TEK ile Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından kabul edildi.

LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav, kazanın olduğu noktadaki aydınlatmaya ilişkin sorumluluğun belediyede olmadığını söyledi, “ 4 şeritli yolların tümü çok karanlık. Özellikle tek taraflı aydınlatılmış caddelerde bu sorun yaşanıyor” dedi.

LTB Trafik Şube Sorumlusu Türkay Klermo, bölgedeki elektrik lambalarının uzun süredir yanmadığını söyledi, bu konuda sürekli Kıb-Tek ile temas halinde olduklarını aktardı.

Lefkoşa’nın birçok noktasında yeterli ışıklandırma olmadığını ifade eden Klermo, “Aydınlatmayla ilgili sorumluluk Kıb-Tek’e ait. Kurum müdahale etmeli” dedi.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ise söz konusu yolda aydınlatmaya yönelik sıkıntılara ilişkin çalışma yapılacağını ifade etti, kuruma ait sorumluluğun yerine getirileceğini belirtti.

Erdoğan, yasada sokakta yol aydınlatmasıyla ilgili proje ve yeni ilaveler belediyelerin sorumluluğunda olduğunu dile getirerek, bunların üzerindeki armatürlerin bakımlarının KIB-TEK tarafından sağlandığını kaydetti.

Hem sağa hem sola dönüş izni var…

Çift gidiş, çift geliş olan yolda özellikle Jumbo Bazaar’ın olduğu noktada tali yoldan ana caddeye çıkışın çok fazla kullanılmasının trafik kazalarına davetiye çıkardığı görüldü.

Söz konusu güzergahta, tali yoldan hem sağa hem sola dönüşlerle ilgili herhangi bir sınırlama bulunmadığı, biraz ilerde Merkez Lefkoşa’nın bulunduğu noktada ise sağa dönüşe izin verilmediği gözlemlendi.

Trafikte Güvenliği Yaşam Derneği Atila Aypar, ölümlü trafik kazasının yaşandığı yol ile ilgili yapısal eksiklik ve hataların gündem yapıldığını ifade ederek, “tüm sorumluluk olayı yaşayanlardan bazılarının omuzlarına yüklendi. Ancak sistem ve sistemden sorumlu olanlar hiçbir şekilde sorgulanmadı” dedi.

“Bu toplumun hak ettiği trafik güvenliği sistemi nerededir?” diye soran Aypar, söz konusu sistemin oluşturulması için yıllardır katkı koymaya çalıştıklarını dile getirdi.

BELEDİYE NE DEDİ?

LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav:

4 şeritli yolların tümü çok karanlık

LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav, kazanın olduğu noktadaki aydınlatmaya ilişkin sorumluluğun belediyede olmadığını söyledi, “ 4 şeritli yolların tümü çok karanlık. Özellikle tek taraflı aydınlatılmış caddelerde bu sorun yaşanıyor” dedi.

Sav, “Bazı yollarda eski model tahta direk üzerinde sokak lambası kaldı ki bunlar 4 şeritli yolları aydınlatmıyor. Sadece tek bir şeridi aydınlatabilir” şeklinde konuştu.

Lefkoşa’da çift şerit gidiş-geliş yollarının fiziki engellerle bölündüğünü belirten Sav, söz konusu yol ile ilgili de benzer uygulamanın gündeme alınabileceğini ifade etti.

LTB Trafik Şube Sorumlusu Türkay Klermo:

Aydınlatma uzun süredir kapalı

LTB Trafik Şube Sorumlusu Türkay Klermo, bölgedeki elektrik aydınlatmalarının uzun süredir kapalı olduğunu söyledi, bu konuda sürekli Kıb-Tek ile temas halinde olduklarını aktardı.

Lefkoşa’nın birçok noktasında yeterli ışıklandırma olmadığını ifade eden Klermo, “Aydınlatmayla ilgili sorumluluk Kıb-Tek’e ait. Kurum müdahale etmeli” dedi.

Klermo, Lefkoşa’da gidiş-geliş çift şerit yolların trafik güvenliği açısından kapatılmasına ilişkin çalışma yapılacağını söyledi.

Klermo, kazanın yaşandığı yolla ilgili bölge halkından herhangi bir yazılı şikayetin de belediyeye ulaşmadığı bilgisini paylaştı.

KIB-TEK NASIL BİR ÇALIŞMA YAPACAK?

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan:

Çalışma yapılacak, sorumluluğumuzu yerine getireceğiz

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, söz konusu yolda aydınlatmaya yönelik sıkıntılara ilişkin çalışma yapılacağını ifade etti, kuruma ait sorumluluğun yerine getirileceğini belirtti.

Erdoğan, yasada sokakta yol aydınlatmasıyla ilgili proje ve yeni ilaveler belediyelerin sorumluluğunda olduğunu dile getirerek, bunların üzerindeki armatürlerin bakımlarının KIB-TEK tarafından sağlandığını kaydetti.

“Lamba arızası varsa KIB-TEK tarafından yapılır. Şehirler arası yollar, karayollarının sorumluluğunda. Eğer bir bölgede hiç aydınlatma yoksa, proje ilgili belediyeler tarafından çıkartılır, kuruma sunulur” dedi.

TRAFİK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Trafikte Güvenliği Yaşam Derneği Atila Aypar :

Yoldaki yapısal eksiklik gündeme geldi ancak sistem sorgulanmadı

Trafikte Güvenliği Yaşam Derneği Atila Aypar, yaşanan ölümün ardından trafik kazasının yaşandığı yol ile ilgili yapısal eksiklik ve hataların gündem yapıldığını ifade ederek, “tüm sorumluluk olayı yaşayanlardan bazılarının omuzlarına yüklendi. Ancak sistem ve sistemden sorumlu olanlar hiçbir şekilde sorgulanmadı” dedi.

“Bu toplumun hak ettiği trafik güvenliği sistemi nerededir?” diye soran Aypar, söz konusu sistemin oluşturulması için yıllardır katkı koymaya çalıştıklarını dile getirdi.

Aypar, dünyada hiçbir ülkede trafikte meydana gelen ciddi olaylardan sadece yol kullanıcıları sorumlu tutulmadığını da kaydetti.

Trafikte ölümlerin kentlerin içine kadar indiğini ancak bu durumun yöneticiler tarafından fark edilmediğini vurgulayan Aypar, “Yöneticilerin zihinlerinde ‘bir sonraki seçimlerde nasıl tekrar seçilebilirim? Kimlere rant sağlayarak koltuğumu 'garantiye' alabilirim?’ düşüncesi var” dedi.

Aypar, trafik güvenliği bahane edilerek her yerin MOBESE ile donatıldığını söyleyerek,

bu konunun trafik güvenliğine hiçbir etkisi olduğunun da bugüne dek bilimsel olarak gösterilmediğini de sözlerine ekledi.

Son günlerde trafik güvensizliğinden dolayı ardı sıra kayıplar verildiğini söyleyen Aypar, “Tüm kayıplar önlenebilirdi. Ancak gelmiş geçmiş tüm yöneticiler insanlarımızı trafikte koruyacak adımlar atmaktan uzak durdukları için toplumu bu acıları yaşamaya mahkum ettiler” dedi.

Aypar, toplumun bu gidişe bilinçli olarak dur demesinin dışında başka bir çare kalmadığını kaydetti.

“Seçimle yönetici değiştirmenin de topluma hiçbir faydası olmayacaktır” diyen Aypar, sadece son on yılın çok ağır trafik bilançosunun bu gerçeği açık şekilde gösterdiğini ifade etti.

2 sürücü mahkemede, yaralılar hastanede

Trafik kazasına karışan her iki araç sürücüsü de dün mahkemeye çıkarıldı, haklarında 3’er gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, kaza sırasında 147 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 22 yaşındaki Mehmet Behai Pınardan’ın kazadan sonra kimlik belirtmeden olay yerinden ayrılıp, 20 dakika sonra polis tarafından bulunup tespit edildiğini ifade etti.

Öte yandan diğer araç sürücüsü Nagihan Şentürk de hastaneden taburcu olmasının ardından, öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

Polis yardımıyla güçlükle yürüyebilen Şentürk hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Özyılkan: yaralıların tedavisi sürüyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, kazada yaralanan Müzeyyen Demirbilek’in yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Özyılkan, 2 yaşındaki Murat Ateş Şentürk ile 7 yaşındaki Öykü Su Şentürk’ün ise sağlık durumlarının iyi olduğunu, bugün servise alınmasının beklendiğini kaydetti.

Merit Otel yasta… Gürses: Çok üzgün ve kızgınız

Feci kaza sonrası yaşamını yitiren Ali Gökhan Demirbilek’in ise 3 yıldır Merit Otel’de Gece Müdürü olarak çalıştığı öğrenildi.

Merit Lefkoşa Müdürü Mine Gürses’ten alınan bilgiye göre Demirbilek’in cenazesine ilişkin bilgiler netleşmedi.

1 yıldır evli olan Demirbilek’in ölümü, Merit Otel çalışanları arasında büyük üzüntü yarattı.

Merit Lefkoşa Müdürü Mine Gürses, otelin gece müdürü Ali Gökhan Demirbilek’in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, “Çok üzgünüz, çok kızgınız Merit Lefkoşa ailesi ‘ne yine gözyaşı ile geçecek günler var” dedi.

Gürses, “Aşırı alkollü bir sürücü çok değerli gece müdürümüz Ali Gökhan Demirbilek’i hayattan kopardı” dedi.

Gürses’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Aşırı alkollü bir sürücü çok değerli gece müdürümüz Ali Gökhan Demirbilek’i hayattan kopardı. Eşine ve yaralı iki yavrucağa acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüz, çok kızgınız Merit Lefkoşa ailesi ‘ne yine gözyaşı ile geçecek günler var. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.