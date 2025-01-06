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  3. Kıb-Tek uyardı: "Kuruma 675 TL üzeri borcu olanların elektriği yarın kesilecek"
Kıb-Tek uyardı: "Kuruma 675 TL üzeri borcu olanların elektriği yarın kesilecek"

Kıb-Tek uyardı: "Kuruma 675 TL üzeri borcu olanların elektriği yarın kesilecek"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 675 TL üzeri borcu olan tüketicilerin elektriği yarın kesilecek.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 675 TL üzeri borcu olan tüketicilerin elektriği yarın kesilecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, aralık ve öncesi döneme ait elektrik faturasını ödemeyen, kuruma 675 TL üzeri borcu olan tüketicilerle, Kıb-Tek’le imzalanan sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesaplar uyarınca ödeme geriliği bulunan özel ve tüzel abonelerin elektriğinin yarın kesileceği bildirildi.

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