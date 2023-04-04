KIB-TEK “sabotaj” iddiasını sürdürüyor, EL-SEN “yatırım eksikliği” diyor

Kıbrıs’ın kuzeyindeki 9 bölgeye elektrik enerjisi verilemiyor. Bazı bölgelere dün akşamdan bu yana elektrik verilemezken, bazılarına ise sabah saatleri itibariyle verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, kesintilerin KIB-TEK kaynaklı olmadığını söyleyerek, “muhtemelen dıştan müdahalelerden kaynaklandığı” yönündeki iddiasını yineledi.

Dün akşam hastane dahil pek çok yerde elektriğin kesildiğini, kendilerinin ise müdahale ettiğini, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyen Paşa, bu konuda doğrudan sendikayı suçlamadığını, başkalarının da trafo ya da elektrik tellerini sabote edebileceğini dile getirdi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırdığını ifade eden Paşa, EL-SEN’in şu anda sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirdiğini, sendika yönetimiyle görüşme dahil pek çok konuyu gündeme alacaklarını belirtti.

Aynı anda çok sayıda bölgede elektriğin kesilmesinin normal olmadığını söyleyen Paşa, EL-SEN’in “kesintiler yatırım eksikliğinden kaynaklanıyor” açıklamalarına ilişkin, “Umarım sadece bundan dolayı kesiliyordur” şeklinde konuştu.

Kamuoyuna “AKSA’ya peşkeş yasası” olarak yansıyan Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nı protesto etmek adına dün eylemlilik sürecine başlayan EL-SEN’in, sivil itaatsizlik eylemi yaptığı ifade ediliyor. Sendikanın, yatırım eksikliği kaynaklı yaşanan sorunlara müdahale etmediği, onarım işleminin gerçekleşmemesi sonucu elektrik kesintilerinin yaşandığı ifade ediliyor.

Söz konusu yasa tasarısının yasallaşması halinde, KIB-TEK’in AKSA’ya peşkeş çekileceğini, ayrıca faturaların 3 katı artacağını savunan sendika, geçtiğimiz hafta protesto amaçlı genel greve kararı üretmiş ancak grev, Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süreyle yasaklanmıştı.

Bunun üzerine dün Meclis önünde eylem yapan EL-SEN’e, kamuda örgütlü pek çok sendika da destek verdi. Destek verenler arasında bulunan Mecliste örgütlü KTAMS ve KAMU-İŞ, protesto edilen yasanın görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında stenografları tam gün greve davet etti ancak bu grev de hükümet tarafından 60 gün süreyle yasaklandı.

Bunun üzerine KTAMS ve KAMUI-İŞ, stenografların ek mesaiye kalmaması yönünde çağrı yaptı ve saat 16.00’da stenografların Meclisi terk etmesiyle, Meclis Genel Kurul toplantısına önce ara verildi, ardından da kapatıldı. Bu kapsamda söz konusu yasa tasarısı yasallaşamadı.

Hükümetin önümüzdeki günlerde yasa tasarısını tekrardan gündeme getirmesi bekleniyor.