Kıb-Tek Maliye'ye, Kültür, Gençlik ve Jeoloji Turizm'e

Yeni hükümetle birlikte, bakanlıklara bağlı daire ve kuruluşlar da netleşti. Bir önceki hükümete kıyasla, UBP-DP-YDP Hükümeti’nde en fazla değişiklik, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda yapıldı, önemli birçok daire bu bakanlık altına aktarıldı.

Ayşe GÜLER

Yeni hükümetle birlikte, bakanlıklara bağlı daire ve kuruluşlar da netleşti.

Şu anda çalışmalar sürse de bir önceki hükümete kıyasla, UBP-DP-YDP Hükümeti’nde en fazla değişiklik, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda yapıldı, önemli birçok daire bu bakanlık altına aktarıldı.

Başbakanlığa yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; geçtiğimiz hükümet döneminde Eğitim ve Kültür Bakanlığı altında olan Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Devlet Senfoni Orkestrası yeni dönemde Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda olan Serbest Liman ve Bölge İdaresi de Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na geldi.

Başbakanlık altındaki Gençlik Dairesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı altındaki Jeoloji ve Maden Dairesi de Başbakan Yardımcılığı’na aktarıldı.

Kıb-Tek Maliye’ye…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altındaki tüm daire ve kuruluşlarda değişiklik yapılmadı.

Yüksek miktarda yapılan borçlanmalarla gündemden düşmeyen Kıb-Tek, Ekonomi Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na kaydırıldı.

Spor Dairesi, Piyangolar Birimi Başbakanlığa

Daha önceki hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altında yer alan Piyangolar Birimi ile Spor Dairesi Başbakanlığa bağlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altında hizmet veren E-Devlet Yürütme Kurulu da Başbakanlığa kaydırıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altında yer alan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi de Başbakanlığa bağlandı.

Kıbrıs Sigorta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na

Daha önce Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altında olan Kıbrıs Sigorta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na kaydırıldı.

DAÜ, LAÜ ve AÖA Eğitim Bakanlığı’na…

Yeni hükümet döneminde eğitimle ilgili olan 3 önemli kurum, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, LAÜ ve AÖA Eğitim Bakanlığı’nın altına eklendi.

Geçtiğimiz hükümet döneminde LAÜ, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlanmıştı.

Neler değişti?

Eğitim Bakanlığı’ndan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na;

Kültür Dairesi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

Devlet Senfoni Orkestrası

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na;

Serbest Liman ve Bölge İdaresi

Başbakanlık’tan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na;

Gençlik Dairesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na;

Jeoloji ve Maden Dairesi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Başbakanlığa:

Piyangolar Birimi

Spor Dairesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Başbakanlığa

E-Devlet Yürütme Kurulu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Başbakanlığa:

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na:

Kıbrıs Sigorta

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Eğitim Bakanlığı’na: