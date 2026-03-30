KIB-TEK: “Kaza grevle bağlantılı değil”

KIB-TEK, Mağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde özel bir şahsa ait mülk içerisinde yürütülen parselasyon çalışması sırasında meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı, kazanın grevle bağlantılı olmadığını iddia etti.

Açıklamada, “Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde, özel bir şahsa ait mülk içerisinde özel bir müteahhitlik firması tarafından yürütülen parselasyon çalışması sırasında meydana gelen elim kazada bir kişi hayatını kaybetmiştir” denildi.

Kazanın oluş şekline ilişkin bilgi verilen açıklamada, “Edinilen bilgilere göre, vinçli araçla söz konusu çalışma yapıldığı esnada, üstten geçen yüksek gerilim hatlarına temas edilmesi neticesinde bu kaza yaşanmış ve bir kişi elektrik akımına kapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

KIB-TEK, olayın grevle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayarak, “Ayrıca, söz konusu olayın grev nedeniyle, herhangi bir arıza veya özel hizmet alımı sonucunda yaşandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Yaşanan kazanın grev süreci ile hiçbir bağlantısı yoktur. Yapılan çalışma özel bir parselasyon işlemidir ve özel firmalar tarafından yapılmaktadır. Meydana gelen kazanın kurum personelinin grevde olması ile ilgili hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır” iddialarında bulundu.

11 bin volt elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

“Grevi kırmak için arızaya gönderilen emekçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti”