İzzet İzcan: “Tüm demokrasi güçleri direnmelidir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’de yaşanan olaylardan ötürü üzüntü duyduklarını söyledi.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve AK Parti yönetimini eleştirerek, tüm demokrasi güçlerini direnmeye çağırdı.

İzcan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik “Mutlak butlan” kararının ardından, CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle boşaltılmasından duydukları üzüntüyü de dile getirdi.