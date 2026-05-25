Güzelyurt’ta uyuşturucu madde bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 18.00’de, Güzelyurt’ta Ardahan Caddesi üzerinde, R.M. (E-42) kullanımındaki araçta baygın bulundu. Bahse konu şahsa sağlık ekipleri tarafından gerekli muayenenin yapılması ardından Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, R.M.'nin tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sigara izmariti ile kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

R.M ve araçta yolcu olarak bulunan M.T.(E-28) tutuklandı.

Çevreye rahatsızlık vermekten 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 2, Girne’de de 1 kişi alkollü içki tesiri altındayken bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece ve bu sabah Gazimağusa’da D.B.(E-26) ve U.Ü.(E-42), Girne’de ise A.B.'nin (E-34) tutuklandığı olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.